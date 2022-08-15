МИД Ирана: В покушении на Рушди виноват он сам

10:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В нападении на британского писателя Салмана Рушди виноват только он сам, а также те, кто его поддерживал. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

«В ситуации с покушением мы не считаем кого-то виновным или достойным порицания, кроме него самого и его сторонников», — отметил он. По словам дипломата, «никто не имеет права обвинять Иран [в покушении на писателя]».

Утром 12 августа неизвестный мужчина набросился на Рушди с ножом на сцене образовательного центра на западе штата Нью-Йорк. Писателя подключили к аппарату ИВЛ. Сообщалось, что из-за полученных травм Рушди может лишиться глаза.