МИД Ирана: В покушении на Рушди виноват он сам
10:18 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В нападении на британского писателя Салмана Рушди виноват только он сам, а также те, кто его поддерживал. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.
«В ситуации с покушением мы не считаем кого-то виновным или достойным порицания, кроме него самого и его сторонников», — отметил он. По словам дипломата, «никто не имеет права обвинять Иран [в покушении на писателя]».
Утром 12 августа неизвестный мужчина набросился на Рушди с ножом на сцене образовательного центра на западе штата Нью-Йорк. Писателя подключили к аппарату ИВЛ. Сообщалось, что из-за полученных травм Рушди может лишиться глаза.
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