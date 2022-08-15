Посол РФ в Афганистане объяснил, как взаимодействовать с талибами
10:47 15.08.2022 Источник: РИА Новости
По словам дипломата, талибы — это "реальность, от которой не уйти". "Поэтому мы должны работать с ними там, где это отвечает нашим интересам и где это требуется для решения стоящих перед Россией задач", — добавил Жирнов.
15 августа в Москву приезжает министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. Стороны обсудят закупку нефти, пшеницы, муки и подсолнечного масла. Затем делегация запрещенного в РФ "Талибана" отправится в Казань.
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