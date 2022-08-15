Посол РФ в Афганистане объяснил, как взаимодействовать с талибами

10:47 Источник: РИА Новости

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в беседе с "РИА Новости" определил принципы взаимодействия с движением "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России).



По словам дипломата, талибы — это "реальность, от которой не уйти". "Поэтому мы должны работать с ними там, где это отвечает нашим интересам и где это требуется для решения стоящих перед Россией задач", — добавил Жирнов.



15 августа в Москву приезжает министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. Стороны обсудят закупку нефти, пшеницы, муки и подсолнечного масла. Затем делегация запрещенного в РФ "Талибана" отправится в Казань.

