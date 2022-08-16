Пока есть необходимость, ЕС будет поставлять оружие на Украину - еврокомиссар
11:15 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы продолжим военные поставки на Украину, пока она будет в этом нуждаться, — сказал он. — Мы намерены предоставлять вооружения, но также и средства для гражданской обороны».
Одновременно еврокомиссар отметил, что ЕС должен расширить производство вооружений для собственных нужд. «С учетом развития геополитической ситуации нам надо укреплять нашу автономию, в том числе в сфере обороны», — считает он.
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