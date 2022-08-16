Пока есть необходимость, ЕС будет поставлять оружие на Украину - еврокомиссар

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз намерен продолжать помощь Киеву в сфере вооружений, пока он будет в этом нуждаться. Об этом заявил во вторник в эфире французской радиостанции «Франс энфо» еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.



«Мы продолжим военные поставки на Украину, пока она будет в этом нуждаться, — сказал он. — Мы намерены предоставлять вооружения, но также и средства для гражданской обороны».



Одновременно еврокомиссар отметил, что ЕС должен расширить производство вооружений для собственных нужд. «С учетом развития геополитической ситуации нам надо укреплять нашу автономию, в том числе в сфере обороны», — считает он.



