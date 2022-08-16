Бангладеш хочет покупать в России нефть, как Индия
18:10 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Если Индия может закупать [ресурсы из РФ] с помощью бездолларового расчета, почему мы не можем?» — сказала премьер. Как уточняет агентство, ее слова привел на пресс-конференции после совещания министр планирования Бангладеш Мухаммад Абдул Маннан. По его словам, глава правительства поручила профильным министрам проработать соответствующий вопрос и найти пути наладить импорт российской нефти.
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