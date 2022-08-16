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НОВОСТИ

Бангладеш хочет покупать в России нефть, как Индия

18:10 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бангладеш рассматривает возможность импорта нефти из России и допускает вариант оплаты не в долларах. Как передает во вторник агентство Синьхуа, об этом заявила на совещании экономического совета страны премьер-министр Шейх Хасина.

«Если Индия может закупать [ресурсы из РФ] с помощью бездолларового расчета, почему мы не можем?» — сказала премьер. Как уточняет агентство, ее слова привел на пресс-конференции после совещания министр планирования Бангладеш Мухаммад Абдул Маннан. По его словам, глава правительства поручила профильным министрам проработать соответствующий вопрос и найти пути наладить импорт российской нефти.

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