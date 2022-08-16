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НОВОСТИ

Скончался знаменитый немецкий режиссер Вольфганг Петерсен

22:30 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Немецкий режиссер Вольфганг Петерсен, известный благодаря фильмам «Троя» и «Бесконечная история», умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил во вторник портал «Дедлайн».

По его информации, смерть наступила в пятницу. Причиной стал рак поджелудочной железы.

Наибольшую популярность Петерсену принесли такие фильмы, как «На линии огня» (In the Line of Fire, 1993), «Троя» (Troy, 2004), «Эпидемия» (Outbreak, 1995) и «Бесконечная история» (Die unendliche Geschichte, 1984).

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