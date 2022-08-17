В первой половине 2022 года нефтяной фонд Норвегии потерял 173 млрд $
11:30 17.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Подобная ситуация стала следствием роста процентных ставок, высокой инфляции и конфликта в Европе. Стоимость инвестиций фонда в акции снизилась на 17%, в облигации — на 9,3%, особенно сильно — на 28% — упали акции технологических компаний», — заявил глава фонда Николай Танген. Он добавил, что «положительную динамику за прошедшие 6 месяцев показали только энергетический сектор — 13%», а также «вложения фонда в недвижимость — 7,1%».
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