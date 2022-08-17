Празднование Дня флага в Москве завершится концертом на Поклонной горе
11:48 17.08.2022
В Москве готовятся к празднованию Дню флага России 22 августа. Свои программы к этой дате подготовили городские парки, библиотеки, культурные центры, музеи и кинотеатры. Планируется, что главным событием праздника в мегаполисе будет большой концерт на Поклонной горе, где выступят известные артисты и музыкальные коллективы, среди которых Александр Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, группы «Чайф», «Калинов Мост», «7Б», «Земляне», «Сурганова и оркестр», «25/17», «Серьга», Uma2rman и другие. Концерт начнется в 17:00, вход на него будет бесплатным.
День флага России был учрежден президентом РФ Борисом Ельциным 20 августа 1994 года. В 1991 году в этот день Верховный Совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР», по которому официальным национальным флагом страны признавался исторический флаг – полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос.
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