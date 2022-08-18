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Срок получения финской шенгенской визы может вырасти до 4-5 месяцев — АТОР

10:30 18.08.2022

Срок оформления финской шенгенской визы может увеличиться до 4-5 месяцев после сокращения Финляндией количества выдаваемых россиянам виз. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Суммарно ожидание оформления визы уже сейчас занимает 2,5 месяца. Доступной записи в визовых центрах Финляндии пока нет. Наблюдатели ожидают определенного спада ажиотажного спроса: по их прогнозам, с сентября „отвалятся“ те, кто хотел „запастись шенгеном впрок“. Поэтому в новых условиях, если повезет, процесс получения финской визы будет занимать 4-5 месяца», — говорится в сообщении.

Сейчас в Санкт-Петербурге, где традиционно оформляется больше всего финских шенгенских виз, турфирмы принимают документы на подачу в визовый центр на первую половину октября. Выход визы обещают в конце октября, констатировали в АТОР. Как отметили в ассоциации, подавать документы на финскую визу в любом случае стоит, визовый кодекс ЕС разрешает это делать за 6 месяцев до начала поездки.

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