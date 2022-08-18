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Платежная система "Мир" может заработать в Африке, варианты изучаются

13:00 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа африканских стран, включая Эфиопию, Нигерию, Танзанию и ЮАР, изучает возможность запуска на своей территории российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил ТАСС в четверг сотрудник одного из банков ЮАР, осведомленный в соответствующих консультациях.

«Пока еще рано называть конкретные даты возможного начала работы карты „Мир“ в отдельных странах Африки южнее Сахары, — отметил собеседник агентства. — На текущий день заинтересованные регулирующие органы и банки Африки поддерживают с российской стороной соответствующие контакты». По его словам, наиболее продвинулись консультации с теми странами континента, которые более других заинтересованы в привлечении туристов из России или имеют крупные двусторонние проекты в экономике.

В эту группу входит Эфиопия, которая обладает самой крупной в Африке авиакомпанией, Танзания, делающая особую ставку на свой туристический сектор, а также ведущие индустриальные государства континента — ЮАР и Нигерия, которые в высшей степени заинтересованы в развитии бизнеса с РФ. Пока во всех перечисленных странах карты «Мир» не обслуживаются банками, однако ситуация может в ближайшее время измениться, считают специалисты.

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