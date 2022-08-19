Представитель МИД КНР: Ыы не ездили в США, чтобы там поддержать независимость Аляски
12:10 19.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это представители американского руководства отправились на Тайвань, оказав поддержку мероприятиям, организованным тайваньскими сепаратистами. Что касается китайской стороны, мы не ездили в Соединенные Штаты, чтобы там поддержать независимость Аляски, — подчеркнул он на брифинге, комментируя недовольство США „чрезмерной“ реакцией Пекина на визит Пелоси в Тайбэй. — Китай жестко отреагировал на провокации Соединенных Штатов, мы предприняли рациональные и законные действия».
Как уточнил китайский дипломат, позицию Пекина по Тайваню поддерживает большая часть международного сообщества. «Если США хотят урегулировать данную проблему, у них есть для этого лишь один выбор: вернуться к выполнению двусторонних договоренностей с КНР и придерживаться принципа „одного Китая“, — подытожил Ван Вэньбинь.
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