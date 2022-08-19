Представитель МИД КНР: Ыы не ездили в США, чтобы там поддержать независимость Аляски

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти приняли должные меры в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Как заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Китай действует правильно и в отличие от Вашингтона, «посылающего сигналы тайваньским сепаратистам», не пытается поддерживать тех, кто стремится к независимости штата Аляска.

«Это представители американского руководства отправились на Тайвань, оказав поддержку мероприятиям, организованным тайваньскими сепаратистами. Что касается китайской стороны, мы не ездили в Соединенные Штаты, чтобы там поддержать независимость Аляски, — подчеркнул он на брифинге, комментируя недовольство США „чрезмерной“ реакцией Пекина на визит Пелоси в Тайбэй. — Китай жестко отреагировал на провокации Соединенных Штатов, мы предприняли рациональные и законные действия».

Как уточнил китайский дипломат, позицию Пекина по Тайваню поддерживает большая часть международного сообщества. «Если США хотят урегулировать данную проблему, у них есть для этого лишь один выбор: вернуться к выполнению двусторонних договоренностей с КНР и придерживаться принципа „одного Китая“, — подытожил Ван Вэньбинь.