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НОВОСТИ

Возобновление проекта «Северный поток — 2» не стоит на повестке дня - Правительство ФРГ

13:30 19.08.2022

Запуск газопровода «Северный поток — 2» сейчас не стоит для германского правительства на повестке дня. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер.

«В принципе нужно сказать, что мы остановили процесс сертификации „Северного потока — 2“, и по понятным причинам. Возобновление проекта не стоит на повестке дня», — сообщил он. По словам Бюхнера, канцлер Олаф Шольц ранее предупредил, что «имеется достаточно мощностей» для выполнения Россией своих контрактных обязательств.

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