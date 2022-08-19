В России вырос спрос на налиные рубли и увеличились долги населения - ЦБ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос населения на наличную российскую валюту вырос на 56 млрд рублей после падения в апреле и мае, следует из материалов ЦБ.

«Спрос населения на наличную национальную валюту вырос на 56 млрд рублей, в то время как в апреле и мае отмечалось падение спроса (-306 млрд и -276 млрд рублей соответственно)», — говорится в материалах регулятора.

ЦБ отмечает, что в июне после трех месяцев снижения задолженность населения увеличилась. Обязательства по банковским кредитам увеличились на 113 млрд рублей, основной прирост пришелся на ипотечные жилищные кредиты (83 млрд рублей).