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Минфин США вывел из-под санкций пенсии, которые платит РФ гражданам за границей

18:35 19.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США исключило в пятницу из-под введенных против России американским президентом Джо Байденом санкций транзакции, связанные с выплатами пенсий физическим лицам, не находящимся на российской территории. Об этом говорится в распространенной обновленной генеральной лицензии финансового ведомства. В предыдущей версии из-под рестрикций были исключены только американские граждане.

Как отмечается в документе, «разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для обработки пенсионных выплат лицам из США, а также лицам, не являющимся гражданами США и не находящимся на территории Российской Федерации, и которые были запрещены» соответствующим указом главы государства.

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