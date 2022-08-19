В ООН не могут назвать сроки посещения делегиции МАГАТЭ Запорожской АЭС

19:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН пока не может назвать сроки возможного визита инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС по итогам телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«На данном этапе нам нечего объявить. Мы уже ясно сказали, что обладаем возможностями, чтобы способствовать визиту миссии МАГАТЭ через Киев на Запорожскую АЭС. Когда договоренности на этот счет будут достигнуты, мы готовы выполнить свою часть работы», — сообщил он.