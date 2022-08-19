0
0
0
НОВОСТИ

В ООН не могут назвать сроки посещения делегиции МАГАТЭ Запорожской АЭС

19:51 19.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН пока не может назвать сроки возможного визита инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС по итогам телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«На данном этапе нам нечего объявить. Мы уже ясно сказали, что обладаем возможностями, чтобы способствовать визиту миссии МАГАТЭ через Киев на Запорожскую АЭС. Когда договоренности на этот счет будут достигнуты, мы готовы выполнить свою часть работы», — сообщил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 19.08.2022
МИД КНР: США потерпели неудачу в Афганистане, однако не изменили своей привычки вмешиваться во внутренние дела других стран
0
93
19:29 19.08.2022
Цена на газ в Европе подскочила до 2 700 долл за 1 тыс. куб. м на фоне сообщения "Газпрома"
0
96
19:10 19.08.2022
"Газпром" на три дня остановит поставки газа по "Северному потоку"
0
142
18:35 19.08.2022
Минфин США вывел из-под санкций пенсии, которые платит РФ гражданам за границей
0
175
18:25 19.08.2022
Против запрета на выдачу "шенгена" россиянам выступили Греция и Кипр
0
180
18:11 19.08.2022
В Москве 26 августа проведут тестирование системы онлайн-голосования
0
188
18:00 19.08.2022
В России вырос спрос на налиные рубли и увеличились долги населения - ЦБ
0
222
17:50 19.08.2022
Юг Африки недоволен планами США наказывать страны САДК за несоблюдение линии Вашингтона в отношении РФ
0
235
17:00 19.08.2022
Путин и Макрон обсудили по телефону различные аспекты ситуации вокруг Украины
0
374
16:30 19.08.2022
Роскомнадзор решил маркировать сетевые платформы, если те нарушают законодательство РФ
0
254

Возврат к списку