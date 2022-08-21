В России выявили 39 669 случаев заражения коронавирусом за сутки, умерли 64 заболевших

11:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 669, летальных исходов из-за ковида — на 64. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 40 010 случаев заражения и 69 смертей, всего с начала пандемии — 19 117 343 и 383 560 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 22 236 против 24 222 днем ранее, до 18 284 586.