В России выявили 39 669 случаев заражения коронавирусом за сутки, умерли 64 заболевших
11:25 21.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 669, летальных исходов из-за ковида — на 64. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 40 010 случаев заражения и 69 смертей, всего с начала пандемии — 19 117 343 и 383 560 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 22 236 против 24 222 днем ранее, до 18 284 586.
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