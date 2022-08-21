Частичная эвакуация поселка Деулино отменена, пожар остановили
17:25 21.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожарным удалось остановить движение верхового огня в сторону поселка Деулино в Рязанской области, где была объявлена частичная эвакуация. Люди могут не покидать свои дома, сообщили ТАСС в воскресенье в оперштабе Рязанской области.
«Огонь у поселка Деулино в Рязанской области остановлен, частичная эвакуация отменена», — сообщили в оперштабе.
Ранее в воскресенье МЧС сообщило о полной эвакуации деревни Ольгино Клепиковского района и частично — поселка Деулино Рязанского района, рядом с которыми происходит тушение лесных пожаров. Решение было принято в связи с ухудшением погодных условий для обеспечения безопасности людей и перегруппировки сил пожарных для усиления защиты поселков от возможного перехода огня.
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