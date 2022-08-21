Шведский министр не поддерживает полный запрет выдачи виз гражданам РФ
18:56 21.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шведское правительство хотело бы ввести ограничения, а не прекратить выдачу виз россиянам. Об этом в воскресенье в интервью Шведскому радио заявил министр миграции Андерс Игеман.
«Я думаю, что полную остановку было бы трудно осуществить, это было бы неправильно. С другой стороны, строго ограничить, отменив, например, упрощенную процедуру получения визы, — это то, к чему мы, Эстония, Финляндия и другие стремились в ЕС», — сказал он.
Санкции не должны вводиться против рядовых жителей, считает министр. «Мы хотим, чтобы санкции в первую очередь ударили по политической и экономической элите России. Если вы введете полную остановку выдачи виз, то это будет означать, что в ЕС не смогут приезжать диссиденты или исследователи, а такой обмен с Россией, возможно, мы все еще хотим», — отметил Игеман.
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