В Швейцарии закупают дрова в ожидании энергокризиса
16:28 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Продажи дров и электрогенераторов резко выросли в Швейцарии в связи с ожидаемыми перебоями в снабжении электроэнергией предстоящей зимой. Об этом сообщила в понедельник газета «Блик», сославшись на данные крупнейшего в стране магазина онлайн-торговли Digitec-Galaxus («Диджитек-Гэлэксэс»).
«Будьте готовы к отключению электроэнергии зимой», — пишет издание, подчеркивая, что «в крупнейшем швейцарском интернет-магазине Digitec-Galaxus продажи товаров для самостоятельного производства энергии сейчас зашкаливают» — в августе были достигнуты «новые рекордные значения по сравнению с соответствующим периодом прошлого года». «Продажи дров выросли на 1 897%. Судя по всему, домовладельцы готовятся к возможному выходу из строя отопления и хотят обеспечить себя теплом», — констатирует «Блик». Как пояснили в Digitec-Galaxus, «люди хранят дрова дома на случай, если у них внезапно закончится газ или мазут», указывает газета.
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