Попытки Шольца найти быструю замену российскому газу сочли неудачными
12:45 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Быстрой замены российскому газу нет. Поездки министра экономики Роберта Хабека и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Катар, Скандинавию и нынешний визит в Канаду не привели к краткосрочной замене поставок газа из России. Нет нужной инфраструктуры», — сказал депутат Бундестага.
Ранее правительство ФРГ обязало всех операторов постепенно заполнять подземные хранилища: к 1 октября — до 85%, к 1 ноября — до 95%. Эксперты не уверены, что этой цели удастся достичь, учитывая приближение отопительного сезона. Сейчас заполненность ПХГ превышает 80%.
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