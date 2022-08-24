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Попытки Шольца найти быструю замену российскому газу сочли неудачными

12:45 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководству ФРГ пока не удалось найти быстрой замены газу из России. Такое мнение высказал в среду корр. ТАСС представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре.

«Быстрой замены российскому газу нет. Поездки министра экономики Роберта Хабека и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Катар, Скандинавию и нынешний визит в Канаду не привели к краткосрочной замене поставок газа из России. Нет нужной инфраструктуры», — сказал депутат Бундестага.

Ранее правительство ФРГ обязало всех операторов постепенно заполнять подземные хранилища: к 1 октября — до 85%, к 1 ноября — до 95%. Эксперты не уверены, что этой цели удастся достичь, учитывая приближение отопительного сезона. Сейчас заполненность ПХГ превышает 80%.

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