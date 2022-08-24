Онлайн-избиратели в Москве предпочитают голосовать за «Единую Россию» – политолог
21:16 24.08.2022
Более половины избирателей на предстоящих муниципальных выборах в Москве готовы голосовать онлайн. Такие данные Института социального маркетинга (ИНСОМАР) привела в ходе пресс-конференции «Предвыборные настроения москвичей» во вторник политолог и публицист Наталия Елисеева. Она также отметила, что большинство из них отдаст свое предпочтение партии «Единая Россия».
«По данным ИНСОМАРа, большинство участников электронного дистанционного голосования - 77% - будут голосовать именно за «Единую Россию». Отсюда и существенная разница в процентном соотношении – тут вопрос коммуникации со своими избирателями», - рассказала Елисеева.
Она пояснила, что многие партии до сих пор призывают отказаться от дистанционного электронного голосования (ДЭГ), что сказывается на их результатах в онлайн-голосовании. «Кто как агитирует, кто за что призывает, тот то и получает. Здесь абсолютно нет ничего удивительного. К вопросу о прогнозах – уже можно сказать, что кандидаты от «Единой России» вероятнее одержат победу в электронном голосовании», - уточнила Елисеева.
С 9 по 11 сентября жители столицы будут выбирать депутатов муниципальных образований. Сделать это можно будет офлайн, на участке, или онлайн с помощью дистанционного электронного голосования.
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