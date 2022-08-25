СМИ: Папа Римский недоволен поведением Зеленского
10:16 25.08.2022 Источник: Lenta.ru
Специалист по Ватикану, журналист издания Il Fatto Quotidiano Марко Полити заявил, что давление президента Украины Владимира Зеленского на папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика.
Полити напомнил, как в ходе последнего разговора между Зеленским и Франциском президент Украины сообщил, что Киеву необходима помощь религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.
«Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами», — пояснил журналист.
Он добавил, что украинский лидер продолжает давить на Франциска, пытаясь добиться его визита в Киев, но папа не хочет посещать украинскую столицу, не побывав в Москве. При этом такая закулисная борьба идет уже несколько месяцев, подчеркнул Полити.
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