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НОВОСТИ

"Газпром": Ни одну из турбин "Северного потока" сейчас не ремонтируют в Канаде

11:40 25.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ни одна из турбин компрессорной станции (КС) «Портовая» сейчас не находится на ремонте в Канаде, заявили в «Газпроме».

«В настоящее время ни одна из турбин КС „Портовая“ не находится на ремонте в Канаде», — говорится в сообщении холдинга.

Ранее глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что правительство Канады по-прежнему готово вернуть пять оставшихся турбин для газопровода «Северный поток», которые находятся на ремонте в Монреале.

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