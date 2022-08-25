0
0
39
НОВОСТИ

Бжания: Абхазия готова к дальнейшей интеграции с Россией

11:57 25.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Абхазия заинтересована в прочном союзе и дальнейшей интеграции с Россией. Об этом в четверг заявил президент республики Аслан Бжания.

«В случае такой перспективы, как союзное государство [с участием России, Белоруссии и других стран, желающих присоединиться с этому союзу], мы с удовольствием поддержали бы эту идею», — сказал глава республики в эфире телеканала «Соловьев Live».

Идея союзного государства близка народу Абхазии, она соответствует национальным интересам республики, отметил Бжания.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:06 25.08.2022
Стали известны варианты ответов тестового голосования 26 августа в Москве
0
22
11:40 25.08.2022
"Газпром": Ни одну из турбин "Северного потока" сейчас не ремонтируют в Канаде
0
98
11:16 25.08.2022
Столтенберг: Семь из восьми арктических держав будут членами НАТО
0
128
11:01 25.08.2022
В России за сутки выявили 43 919 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 13 марта
0
138
10:57 25.08.2022
Количество активов в продаже на «Портале DA» превысило 10 тысяч
0
155
10:51 25.08.2022
Ведущая финская газета отвергла обвинение в разглашении государственной тайны
0
174
10:35 25.08.2022
Новикомбанк заключил соглашения на сумму более 190 миллиардов рублей на форуме «Армия-2022»
0
182
10:16 25.08.2022
СМИ: Папа Римский недоволен поведением Зеленского
0
235
09:59 25.08.2022
Минприроды оценит работу губернаторов в борьбе с лесными пожарами
0
199
09:45 25.08.2022
Премьер Эстонии: Выдача виз россиянам подрывает санкции, нужно устранить эту лазейку
0
230

Возврат к списку