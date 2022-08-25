Бжания: Абхазия готова к дальнейшей интеграции с Россией

11:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Абхазия заинтересована в прочном союзе и дальнейшей интеграции с Россией. Об этом в четверг заявил президент республики Аслан Бжания.

«В случае такой перспективы, как союзное государство [с участием России, Белоруссии и других стран, желающих присоединиться с этому союзу], мы с удовольствием поддержали бы эту идею», — сказал глава республики в эфире телеканала «Соловьев Live».

Идея союзного государства близка народу Абхазии, она соответствует национальным интересам республики, отметил Бжания.