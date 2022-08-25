Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Ухте
15:23 25.08.2022 Источник: Газета.Ru
В настоящий момент в регионе складывается неблагоприятная обстановка, где стоит сильный запах дыма.
При этом, по информации издания, над городом стоит дымка, а горожане жалуются на ухудшение самочувствия.
«На месте пожара работает руководство и специалисты Коми лесопожарного центра, а также Ухтинского лесничества и добровольцы. В течение дня ожидается передислокация парашютистов – пожарных с других районов Коми в количестве 38 человек», — добавил градоначальник.
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