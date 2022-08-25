Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Ухте

15:23 Источник: Газета.Ru

В городе Ухта ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами, которые горят рядом, сообщают СМИ со ссылкой на мэра Магомеда Османова.

В настоящий момент в регионе складывается неблагоприятная обстановка, где стоит сильный запах дыма.

При этом, по информации издания, над городом стоит дымка, а горожане жалуются на ухудшение самочувствия.

«На месте пожара работает руководство и специалисты Коми лесопожарного центра, а также Ухтинского лесничества и добровольцы. В течение дня ожидается передислокация парашютистов – пожарных с других районов Коми в количестве 38 человек», — добавил градоначальник.