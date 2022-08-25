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С начала года от ковида в мире умерло больше миллиона человек

17:15 25.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число людей, умерших в 2022 году в мире вследствие заражения коронавирусом, превысило миллион. Об этом заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«На этой неделе мы прошли трагическую веху — поступили сообщения об одном миллионе умерших в этом году», — сказал глава ВОЗ.

«Мы не можем сказать, что мы учимся жить с COVID-19, если только в этом году от ковида уже умер миллион человек», — подчеркнул он.

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