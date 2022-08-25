Ройзмана отпустили из-под охраны со специальным браслетом
20:10 25.08.2022 Источник: Интерфакс
"Надели браслет. Он меня не будет ограничивать. Передвижения будут отслеживаться. Нормально пока. Тем не менее "уголовка" остается. Статья до трех лет. Все только начинается", - сказал Ройзман журналистам на выходе из отдела МВД.
Он отметил, что "готов ко всему" и "понимает риски". "У меня осталась свобода передвижения и общения", - добавил Ройзман.
При этом он уточнил, что есть еще несколько вопросов, на которые пока не получено ответов. "Пока никто не понимает, что можно, а что нельзя", - подчеркнул экс-мэр.
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