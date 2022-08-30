Для работы в новых скоропомощных комплексах Москвы требуется 2000 специалистов

10:25

В российской столице начали набирать персонал для новых скоропомощных стационарных комплексов (ССК), которые будут действовать на базе шести крупнейших больниц Москва. На работу планируется принять 2 000 специалистов – это как врачи, так и средний медицинский, а также немедицинский персонал. Как отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ежегодно в стационарах Москвы спасают жизни более чем миллиону экстренно поступивших пациентов. «Чтобы повысить качество и эффективность этой работы, мы вместе с медицинским профессиональным сообществом столицы разрабатываем новый стандарт экстренной помощи пациентам», - говорит заммэра.

Новый стандарт будет определять множество направлений оказания помощи и его выполнение приведет к созданию новейшей медицинской инфраструктуры из шести скоропомощных комплексов, их оснащению, а также выполнению четких алгоритмов по каждому экстренному случаю. Также будет действовать уникальная программа подготовки, оценки и обучения персонала.

«Часть специалистов новых ССК перейдут из шести стационаров, на базе которых будут созданы новые комплексы, - сообщила Анастасия Ракова. - 2000 специалистов мы приглашаем присоединиться к команде комплексов. Лучшие из лучших смогут стать частью сообщества. Сегодня мы начинаем масштабный открытый набор медицинского, административного и вспомогательного персонала. В том числе открыты вакансии более чем по 15 врачебным специальностям - от терапевтов и кардиологов до травматологов и нейрохирургов».

Сотрудников набирают для работы на базе шести крупнейших больниц мегаполиса: городской клинической больницы (ГКБ) имени Вересаева, ГКБ имени Буянова, ГКБ №15 имени Филатова, Боткинской больницы, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, а также ГКБ №1 имени Пирогова.

Начать работать на скоропомощных стационарных комплексах смогут те, кто пройдет многоуровневую систему оценки, разработанную ведущими экспертами по соответствующей специальности вместе с главными внештатными специалистами департамента здравоохранения Москвы. Чтобы подать заявку на интересующую вакансию, кандидату нужно заполнить форму на сайте проекта, сообщив о своем образовании, опыте работы, имеющихся навыках и иные сведения профессионального характера. Тех, кто успешно прошел предварительный отбор, пригласят на профессиональную оценку компетенций, состоящую из трех этапов: компьютерного тестирования, демонстрации практических навыков и решения задач, основанных на реальной клинической ситуации. Также кандидата ждет очное собеседование с руководителями и кадровой службой скоропомощного комплекса. После этого медики смогут побывать в многопрофильном стационаре, на базе которого открывается скоропомощный комплекс. По результатам всех этих этапов отбора сформируют команды ССК. Все шесть стационарных скоропомощных комплексов начнут работу уже в следующем году.