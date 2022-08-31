Новые санкции против РФ нельзя вводить вечно — глава МИД Люксембурга

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые санкции против России нельзя вводить вечно, когда-то нужно перейти к дипломатии, но ее время пока не пришло. Об этом заявил, прибыв в столицу Чехии на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран — членов Евросоюза, глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

«Мы стараемся сделать так, чтобы уже принятые [cанкции] исполнялись. Нельзя постоянно [вводить] санкции, санкции, санкции. В какой-то момент нужно задуматься, как мы можем снова встать на путь дипломатии. Я знаю, что сейчас об этом речи не идет», — сказал министр.

Он добавил, что в будущем Евросоюз должен «найти пути, чтобы завершить эту ужасную войну и найти решения», но «время пока не пришло».