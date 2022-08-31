Природных пожаров в 2022 году стало значительно меньше — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эффективность борьбы с природными пожарами растет, в этом году их стало значительно меньше, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вот мы недавно горели сильно, пожары были природные, которых, кстати, в этом году было значительно меньше. Эмоциально, да: кто-то мог нюхать дым в центре Москвы, но пожаров было значительно меньше», — сказал Песков в среду во время выступления на просветительском марафоне Российского общества «Знание».

«Все-таки эффективность борьбы с этими пожарами, природными явлениями повышается, принимаются меры необходимые», — добавил он.