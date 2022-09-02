Общественный штаб пригласил партии присоединиться к видеонаблюдению за выборами 9-11 сентября в Москве

13:08

Представителей политических партий приглашают участвовать в видеонаблюдении за выборами депутатов представительных органов местного самоуправления, которые состоятся 9-11 сентября. Процесс будет организован Общественным штабом по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.

На встрече с представителями партий, состоявшейся в бизнес-центре «Красная Роза» руководитель штаба Вадим Ковалев отметил, что именно там будут работать видеонаблюдатели. «Здесь установят компьютеры, проведут интернет для полноценной работы видеонаблюдателей, - сказал Ковалев. - С нами будут юристы, их задача - оперативно консультировать наблюдателей на участках. Также мы предусмотрели места, за которыми представители партий и субъектов выдвижения могут смотреть за ходом голосования - приглашаем вас воспользоваться этой возможностью. Обеспечить прозрачные и честные выборы - наша с вами общая задача».

Наблюдатели смогут на мониторах видеть то, что происходит на избирательных участках, а в случае возникновения нестандартной ситуации отреагировать на возможное нарушение. Трансляцию будут вести круглосуточно все три дня голосования. Партии смогут направить несколько своих представителей в видеоцентр, которые смогут работать в штабе круглые сутки и посменно следить за процессом голосования.

При этом на избирательных участках будут работать общественные наблюдатели, которых будет более 10 тыс. человек. Они смогут направлять в штаб на «Красной Розе» направлять отчеты и сообщать о возникновении нештатных ситуаций и о подозрениях на нарушение законодательства. Ситуацией займется группу разбора, представители которой проанализируют информацию с камер видеонаблюдения, свяжутся с наблюдателями на участке и с членами избиркома. При необходимости на участок отправится группа мобильного реагирования, а если информация о нарушении подтверждается, группа разбора обращается в Мосгоризбирком.