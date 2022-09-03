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Украине стоило бы начать переговоры с РФ сейчас, а не потом — экс-помощник главы Госдепа

20:00 03.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенту Украины Владимиру Зеленскому было бы лучше начать переговоры с Россией сейчас, а не потом, учитывая возможное сокращение военного снабжения извне. Такое мнение высказал для газеты «Уолл-стрит джорнэл» бригадный генерал Армии США (Сухопутных войск), бывший помощник госсекретаря по военно-политическим делам (в администрации президента Джорджа Буша — младшего) Марк Киммитт.

«США 19 августа пообещали выделить еще 775 млн долларов [на военную помощь] Украине. Помощь включает больше комплексов „Джавелин“, боеприпасы для систем „Хаймарс“, а также ракеты для [противотанковых систем] „Тоу“, гаубицы калибра 105 мм и боеприпасы меньшего калибра, — пишет Кимметт. — Последние системы более старые и менее продвинутые по сравнению с поставляемыми сегодня, что может указывать на то, что темпы использования [вооружений] на поле боя превышают их производство. <…> Если так, то НАТО придется иметь дело с сокращением запасов передовых систем».

По мнению генерала, это приведет к большему давлению со стороны поддерживающих стран, устойчивой инфляции и падению поддержки среди населения.

«Зеленский должен признать, что сокращение снабжения будет иметь катастрофический эффект для его армии, не только для операций на поле боя, но и даст сигнал населению Украины о снижении поддержки извне. Начинать дипломатическое урегулирование было бы неприятно и, возможно, казалось бы пораженческим, однако существует мало шансов выбраться из нынешней трясины, поэтому, возможно, было бы лучше начать переговоры сейчас, чем потом», — полагает бывший помощник госсекретаря США.

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