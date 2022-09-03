США не считают продуктивной мерой визовые ограничения для всех россиян — Кирби

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон не считает необходимым ограничивать в визах всех россиян в качестве наказания за действия РФ на Украине. Об этом заявил в субботу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом).

«Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать к ответственности сторонников режима, — сказал он. — Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян — это продуктивная мера. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом. Не российский народ здесь нужно винить».