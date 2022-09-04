В ночь на понедельник в Москве может похолодать до +4С
09:00 04.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в столице будет 15-17 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 4 градусов. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.
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