Первый министр Шотландии рассказала, чем чревато избрание Трасс премьером
11:45 04.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Если она [Трасс — прим. ТАСС] будет управлять страной так же, как она проводила свою предвыборную кампанию, то это будет катастрофой не только для Шотландии, но и всех остальных частей Соединенного Королевства. Давайте надеяться, что подобное не произойдет, ибо мы переживаем непростые времена», — заявила Стерджен в интервью телеканалу «Скай ньюс». По ее мнению, в ходе избирательной кампании Трасс концентрировалась на «узких приоритетах членов Консервативной партии» в виде «сокращения налогов для наиболее обеспеченных» категорий граждан вместо того, чтобы предлагать точечную помощь уязвимым слоям населения на фоне энергетического кризиса в стране.
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