0
0
152
НОВОСТИ

Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку туристов увеличилось до восьми — власти

09:32 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке туристов возросло с шести до восьми, сообщили ТАСС в понедельник в правительстве региона.

«Количество [погибших] увеличилось до восьми. Люди были промокшими, мы уже советовали гидам снять одежду с ранее погибших, но, к сожалению, люди не пережили ночь. Несколько минут назад к ним вылетел вертолет, будет предпринята еще одна попытка спуститься к оставшимся людям», — сообщили в правительстве края.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 05.09.2022
Китай считает США виновными в хакерской атаке на авиационный университет — СМИ
0
50
10:20 05.09.2022
Число тигров в мире за 12 лет выросло на 40% — Путин
0
73
10:08 05.09.2022
Компания СберСтрахование улучшила программу комплексного страхования малого и микробизнеса
0
100
10:05 05.09.2022
Цена газа в Европе подскочила на 30% на фоне остановки «Северного потока»
0
108
10:00 05.09.2022
Слова Кадырова об отставке «пока не материализовались» - Песков
0
123
09:30 05.09.2022
Сбер запустил маркетплейс ОСАГО для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
0
159
09:20 05.09.2022
Кремль пока не определился с датами прямой линии, послания и пресс-конференции Путина
0
201
09:05 05.09.2022
Три взрыва прогремели в Энергодаре, предварительно, сработала ПВО
0
175
09:00 05.09.2022
Ряд артистов, в том числе Галкин, запятнали себя, и с ними «не по пути» — Песков
0
238
08:20 05.09.2022
Объем средств россиян в валюте в Сбере не превышает 10% от общих сбережений
0
188

Возврат к списку