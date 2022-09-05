Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку туристов увеличилось до восьми — власти
09:32 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке туристов возросло с шести до восьми, сообщили ТАСС в понедельник в правительстве региона.
«Количество [погибших] увеличилось до восьми. Люди были промокшими, мы уже советовали гидам снять одежду с ранее погибших, но, к сожалению, люди не пережили ночь. Несколько минут назад к ним вылетел вертолет, будет предпринята еще одна попытка спуститься к оставшимся людям», — сообщили в правительстве края.
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