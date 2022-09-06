Сторонники Ахмада Масуда призвали создать региональную коалицию против терроризма

10:50 Источник: НГ-Online

Сторонники антиталибского Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА) в России и СНГ вчера опубликовали текст соболезнования в связи с терактом у российской дипмиссии в афганской столице. «От имени друзей ФНСА в России и странах СНГ приносим свои глубокие соболезнования родным и близким погибших в сегодняшнем теракте вблизи посольства РФ в Кабуле, — говорится в сообщении. — Ни для кого не секрет, что после захвата Кабула террористической группировкой «Талибан» (запрещена в РФ) Афганистан стал гнездом для террористов со всего мира. И, к сожалению, от их рук страдает не только народ Афганистана, но и другие, пример чего мы увидели сегодня».

«Не в первый раз мы просим мировое сообщество, особенно страны региона, оказать поддержку народу Афганистана в борьбе с терроризмом — «Талибаном», ИГИЛ, «Аль-Каидой» и др. (все запрещены в РФ) и встать на сторону ФНСА, пока у всех нас еще есть шанс остановить надвигающуюся на мир катастрофу», — отмечается в заявлении.

По словам политического активиста ФНСА, политолога Султана Ахмада Шойаба, «Фронт Ахмада Масуда является сегодня естественным союзником России и других стран региона в борьбе с ИГИЛ и иными террористическими группировками в Афганистане».

Андрей Серенко