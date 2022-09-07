Мэр Собянин: Площади нового Центра Дианы Гурцкая для людей с инвалидностью увеличена в 12 раз

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Москвичи с нарушениями здоровья в Москве могут заниматься творчеством, сделать это можно, например, в Центре социальной интеграции людей с разными формами инвалидности Дианы Гурцкая. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, там горожане могут заниматься вокалом, хореографией, театральным искусством, дизайном, журналистикой и многим другим.

Как отмечает градоначальник, ранее организация занимала нежилые помещения в многоквартирном доме, однако городские власти решили предоставить центру отдельное четырехэтажное здание. «Благодаря переезду площади центра увеличились в 12 раз, а число программ допобразования выросло до 15, - сообщил мэр на своей странице «ВКонтакте». - Создали в новом здании комфортную среду для людей с разными формами инвалидности. Оснастили центр системой звукового ориентирования: она помогает людям с инвалидностью по зрению комфортно ориентироваться в пространстве. Для удобства установили также цветовую навигацию».

В обновленном центре оборудован концертный зал-трансформер, профессиональная студия звукозаписи, танцевальные классы, вокально-инструментальные студии, гончарная мастерская, библиотека, сенсорная комната для психоэмоциональной разгрузки, на территории комплекса есть футбольная площадка. В центре занимаются более 330 человек разного возраста - от пяти до 35 лет - с ментальными нарушениями, нарушениями зрения и слуха, опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы и другими особенностями здоровья.

Также Центр социальной интеграции проводит массовые мероприятия городского и всероссийского масштабов. Например, открытый театральный фестиваль IN.ART объединяет профессиональные и любительские инклюзивные театральные коллективы, студии, демонстрируя лучшие постановки в области инклюзивного театра. Фестиваль «Инклюзивная Москва» помогает искать талантливых детей в каждом округе города, а проект «Шаг вперед» позволяет подготовить людей с инвалидностью к профессиональному самоопределению, познакомить с возможностями инклюзивного образования и сформировать мотивацию к обучению в колледжах и вузах Москвы.

«Работа, которую делают Диана Гурцкая с коллегами, невероятно важна. Благодаря таким центрам творческие люди с инвалидностью могут реализовать себя, завести новых друзей», - считает Собянин.