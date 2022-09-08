В Мосгоризбиркоме разделили ключ расшифрования для ДЭГ на выборах 9-11 сентября
13:59 08.09.2022
В Мосгоризбиркоме провели процедуру разделения ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ), который будет использован при подведении итогов онлайн-голосования в ходе выборов 9-11 сентября. В эти дни столичные избиратели смогут выбрать местных депутатов в 125 из 146 муниципальных образований мегаполиса. В ходе голосования москвичи смогут сделать свой выбор, используя смартфоны, планшеты, компьютеры, зайдя на сайт mos.ru. Как заявил глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, процедура шифрования данных с двумя ключами обеспечит анонимность и тайну голосования.
«Один ключ шифрует, закрывает голос человека от всех, второй ключ после окончания голосования его расшифровывает, - сообщил Костырко. - Для того, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что этот ключ расшифровки до окончания голосования недоступен никому, мы этот ключ расшифрования сегодня разделим на несколько частей, раздадим пяти хранителям ключей и до конца голосования он будет существовать только в виде пяти разделенных частей».
В нынешнем году ключ разделили на пять частей, флешки с которыми передали руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадиму Ковалеву, секретарю Мосгоризбиркома Владимиру Попову, председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову, член ЦИК РФ Антону Лопатину, председателю Совета муниципальных образований столицы Владимиру Дудочкину. Флеш-карты поместили в специальные сейф-пакеты, которые невозможно вскрыть незаметно. После завершения голосования ключ будет собран, что позволит подвести итоги онлайн-выборов. Параллельно будут подводиться результаты голосования на традиционных участках.
Новости
- 15:32 08.09.2022
- Великобритания заморозит тарифы на электричество на два года
- 15:12 08.09.2022
- Европа в панике относительно того, как ей провести зиму с высокими ценами на газ — Эрдоган
- 15:00 08.09.2022
- Активисты «Гринпис» в Швеции препятствуют разгрузке судна с российским газом
- 14:32 08.09.2022
- Эрдоган согласен с Путиным, что поставки зерна с Украины в развитые страны — это проблема
- 14:12 08.09.2022
- Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев — FP
- 14:00 08.09.2022
- Консервативная фракция Европарламента готовит проект резолюции о репарациях от ФРГ
- 13:32 08.09.2022
- Еврозона может столкнуться с «одной из худших зим в истории» — еврокомиссар
- 13:20 08.09.2022
- Бюджет РФ на ближайшие три года будет непростым, но власти выполнят все главные задачи - Мишустин
- 13:05 08.09.2022
- В Москве выявили 7 896 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 08.09.2022
- ВСУ попытались взять в кольцо Балаклею в Харьковской области, но были отброшены — власти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать