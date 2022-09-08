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В Мосгоризбиркоме разделили ключ расшифрования для ДЭГ на выборах 9-11 сентября

13:59 08.09.2022

В Мосгоризбиркоме провели процедуру разделения ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ), который будет использован при подведении итогов онлайн-голосования в ходе выборов 9-11 сентября. В эти дни столичные избиратели смогут выбрать местных депутатов в 125 из 146 муниципальных образований мегаполиса. В ходе голосования москвичи смогут сделать свой выбор, используя смартфоны, планшеты, компьютеры, зайдя на сайт mos.ru. Как заявил глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, процедура шифрования данных с двумя ключами обеспечит анонимность и тайну голосования.

«Один ключ шифрует, закрывает голос человека от всех, второй ключ после окончания голосования его расшифровывает, - сообщил Костырко. - Для того, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что этот ключ расшифровки до окончания голосования недоступен никому, мы этот ключ расшифрования сегодня разделим на несколько частей, раздадим пяти хранителям ключей и до конца голосования он будет существовать только в виде пяти разделенных частей».

В нынешнем году ключ разделили на пять частей, флешки с которыми передали руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадиму Ковалеву, секретарю Мосгоризбиркома Владимиру Попову, председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову, член ЦИК РФ Антону Лопатину, председателю Совета муниципальных образований столицы Владимиру Дудочкину. Флеш-карты поместили в специальные сейф-пакеты, которые невозможно вскрыть незаметно. После завершения голосования ключ будет собран, что позволит подвести итоги онлайн-выборов. Параллельно будут подводиться результаты голосования на традиционных участках.

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