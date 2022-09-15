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Вести дела с Россией в обычном порядке США считают невозможным - Госдеп

23:15 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти считают, что вести дела с Россией, как это обычно происходило, сейчас невозможно, но не уточняют, намерен ли госсекретарь США Энтони Блинкен добиваться встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Данную позицию изложил в среду на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Опять же, мы только составляем наш график. На данный момент могу сказать, что мы твердо уверены в том, что не может быть ведения дел в обычном порядке с Россией», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Блинкен стремиться к проведению такой встречи.

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