Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства — Путин

09:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства, а граждане могут быть уверены, что территориальная целостность и независимость страны будут обеспечены, заявил президент России Владимир Путин в среду в телеобращении.

«Тем, кто позволяет себе такие [агрессивные] заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства», — сказал глава государства.

«Это не блеф. Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены», — подчеркнул Путин.