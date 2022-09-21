Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства — Путин
09:23 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства, а граждане могут быть уверены, что территориальная целостность и независимость страны будут обеспечены, заявил президент России Владимир Путин в среду в телеобращении.
«Тем, кто позволяет себе такие [агрессивные] заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства», — сказал глава государства.
«Это не блеф. Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены», — подчеркнул Путин.
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