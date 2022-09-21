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НОВОСТИ

«Сильная Россия» уверена в поддержке решений президента трудовыми коллективами страны

12:04 21.09.2022

Решение президента РФ об оказании активной помощи Донбассу должно быть поддержано трудовыми коллективами страны, заявил зампредседателя движения «Сильная Россия», герой Социалистического труда Геннадий Баштанюк. По его словам, сейчас «очень важно быстро восстановить промышленный потенциал ДНР и ЛНР». «Все победы на фронте куются в тылу - этому учит нас история, это мы со всей очевидностью ощущаем и сегодня», - заявил Баштанюк. По его словам, Вооруженные силы России должны иметь самые современные образцы вооружения, а трудовые коллективы ВПК располагают всем необходимым для выполнения этой важной задачи.

По словам еще одного заместителя председателя «Сильной России», Героя Советского Союза Владимира Горового, нужно «защищать базовые интересы своего народа, своего государства до конца и всеми имеющимися у нас силами и средствами». «Уверен, что уже в ближайшие дни состоятся референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и люди, живущие на этих исторических русских землях, громко и открыто на весь мир выразят свою волю воссоединиться с Россией», - заявил Горовой.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале в России частичной мобилизации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что могут быть призваны 300 тыс. резервистов.

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