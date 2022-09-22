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НОВОСТИ

Время посещения офиса Сбербанка клиентам поможет выбрать виртуальный помощник

12:06 22.09.2022

Клиентам Сбербанка предлагают воспользоваться услугой бронирования времени посещения офиса, используя виртуального помощника. О такой опции на форуме «Банки России – XXI век» рассказал первый заместитель председателя правления финансовой организации Александр Ведяхин. «Уже сейчас, с начала сентября розничным клиентам доступна новая услуга - они могут записаться в офис Сбербанка с помощью наших виртуальных ассистентов», - заявил топ-менеджер компании.

Для онлайн-записи нужно в мобильном приложении Сбербанка сказать виртуальному ассистенту «Записаться в офис». После этого ассистентом будут предложены на выбор ближайшие отделения банка и удобное время для их посещения, сообщил Ведяхин.

Кроме того, Сбербанк начал эксперимент по онлайн-бронированию времени посещения офиса для юридических лиц.

XIX Международный банковский форум «Банки России — XXI век», организованный Ассоциацией региональных банков, стартовал в Казани 21 сентября и продлится до 24 сентября.

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