Сбербанк в 2023 году переведет на российскую операционную систему 90% своих банкоматов

12:23

Сбербанк намерен добиться снижения зависимости от поставок иностранных вендоров в программном обеспечении, а также запустит пилотный проект с китайскими поставщиками, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на форуме «Банки России – XXI век» в Казани. По его словам, Сбербанк имеет самую молодую сеть банкоматов в России.

«Средний возраст нашего банкомата – 3,5 года при сроке эксплуатации 7 лет. Тем не менее, мы заинтересованы в диверсификации производителей, поэтому в первом квартале следующего года запустим пилот с китайскими банкоматами для оценки технических параметров работоспособности и готовности к нагрузкам в сети Сбера», - заявил топ-менеджер финансовой организации.

«На днях в Москве заработал первый банкомат на российской операционной системе на основе Linux. Он доступен клиентам в центральном офисе Сбера на Кутузовском проспекте. До конца года Linux заработает на 100 банкоматах, а в 2023 году на этой системе будут работать 90% сети», - сообщил Ведяхин. По его словам, вывлять наиболее предпочтительные места для установки банкоматов Сберу позволяет изучение потребительского поведения, анализ геоданных и информации о нагрузке и очередях.