0
0
121
НОВОСТИ

Сбербанк обсуждает с ЦБ и Минфином возможность изменения правил работы негосударственных пенсионных фондов

14:41 22.09.2022

Представители Сбербанка обсуждают с Центробанком и Министерством финансов РФ инициативы, способные стимулировать создание россиянами долгосрочных пенсионных сбережений, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на форуме «Банки России – XXI век», проходящем в Казани.

«Мы обсуждали, например, несколько предложений по ИИС-3, разные варианты пенсионных предложений, в том числе индивидуальный пенсионный счет, изменение правил работы негосударственных пенсионных фондов, - сообщил топ-менеджер Сбербанка. - Считаем, что все предложения достаточно хорошо проработаны и прошли экспертные обсуждения со всеми заинтересованными сторонами. Пришло время определяться с выбором конкретных мер».

Напомним, XIX Международный банковский форум «Банки России — XXI век», организованный Ассоциацией региональных банков, стартовал в Казани 21 сентября и продлится до 24 сентября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 22.09.2022
Беспилотники ВСУ были сбиты в четверг в трех районах Крыма
0
56
15:00 22.09.2022
Иран, Россия и Китай проведут этой осенью совместные учения ВМС
0
70
14:32 22.09.2022
Пушилин заявил, что, подписывая указ об обмене, исходил из того, что своих не бросают
0
127
14:12 22.09.2022
В Москве выявили 5 994 случая заражения коронавирусом за сутки
0
145
14:00 22.09.2022
В FIS заявили, что российские лыжники могут вернуться на международные старты в декабре
0
177
13:32 22.09.2022
Кремль не комментирует обмен пленными с Украиной, в том числе данные о Медведчуке — Песков
0
227
13:20 22.09.2022
Пять человек погибли и четверо пострадали при обстреле со стороны ВСУ рынка в Донецке
0
225
13:08 22.09.2022
Искусственный интеллект помог Сбербанку взыскать 3,5 млрд рублей
0
246
13:05 22.09.2022
РФ дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве — Рябков
0
217
13:00 22.09.2022
Медведев призвал не пугать РФ ударами НАТО по Крыму, пообещав ответ гиперзвуком
0
219

Возврат к списку