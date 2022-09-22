Сбербанк обсуждает с ЦБ и Минфином возможность изменения правил работы негосударственных пенсионных фондов

14:41

Представители Сбербанка обсуждают с Центробанком и Министерством финансов РФ инициативы, способные стимулировать создание россиянами долгосрочных пенсионных сбережений, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на форуме «Банки России – XXI век», проходящем в Казани.

«Мы обсуждали, например, несколько предложений по ИИС-3, разные варианты пенсионных предложений, в том числе индивидуальный пенсионный счет, изменение правил работы негосударственных пенсионных фондов, - сообщил топ-менеджер Сбербанка. - Считаем, что все предложения достаточно хорошо проработаны и прошли экспертные обсуждения со всеми заинтересованными сторонами. Пришло время определяться с выбором конкретных мер».

Напомним, XIX Международный банковский форум «Банки России — XXI век», организованный Ассоциацией региональных банков, стартовал в Казани 21 сентября и продлится до 24 сентября.