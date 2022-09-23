Американцы этой зимой будут платить за электричество на 42% больше, чем 2 года назад — NBC

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средние расходы жителей США на оплату электроэнергии грядущей зимой могут вырасти на 42% по сравнению с сезоном 2019–2020 гг. Об этом в четверг сообщила телекомпания Эн-би-си со ссылкой на оценки экспертов Национальной ассоциации директоров служб по оказанию помощи энергопотребителям США (NEADA).

«Прогнозируется, что зимой средние расходы американских семей на отопление вырастут на 17,2% относительно аналогичного периода прошлого года, а электричество может подорожать на 42% по сравнению с зимой накануне начала пандемии COVID-19», — отметила телекомпания.