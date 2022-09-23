0
0
130
НОВОСТИ

Цена нефти Brent опускалась ниже $86 за баррель

17:40 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2022 года на лондонской бирже ICE в пятницу опускалась ниже $86 за баррель впервые с 24 января 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 17:00 мск, Brent теряла 5,01%, опускаясь до $85,85 за баррель.

К 17:10 мск цена Brent замедлила снижение и находилась на уровне $86,11 за баррель (-4,81%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI дешевел на 5,39% — до $78,99 за баррель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

16:32 23.09.2022
Студенты вузов РФ заочной формы обучения могут быть призваны по частичной мобилизации
0
72
15:00 23.09.2022
Польша в октябре получит первые приобретенные у Турции БПЛА Bayraktar
0
97
13:20 23.09.2022
Военные моряки РФ спасли пассажиров катера, потерпевшего крушение в Средиземном море
0
117
12:00 23.09.2022
Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию
0
139
10:32 23.09.2022
Украина просит Запад срочно начать поставлять ей современные танки
0
139
10:00 23.09.2022
США будут совместно с Индией разрабатывать беспилотники — АФП
0
140
09:32 23.09.2022
Корабли ВМФ России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в Тихом океане
0
141
21:30 22.09.2022
Кулеба: Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине
0
259
15:12 22.09.2022
Беспилотники ВСУ были сбиты в четверг в трех районах Крыма
0
304
10:20 22.09.2022
Генерал Ходжес заявил, что США могут уничтожить Черноморский флот
0
355

Возврат к списку