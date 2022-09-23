Цена нефти Brent опускалась ниже $86 за баррель
17:40 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2022 года на лондонской бирже ICE в пятницу опускалась ниже $86 за баррель впервые с 24 января 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 17:00 мск, Brent теряла 5,01%, опускаясь до $85,85 за баррель.
К 17:10 мск цена Brent замедлила снижение и находилась на уровне $86,11 за баррель (-4,81%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI дешевел на 5,39% — до $78,99 за баррель.
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