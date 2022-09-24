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НОВОСТИ

За 4 дня 54 россиянина получили отказ во въезде в Польшу - погранохрана

14:20 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша после введения 19 сентября новых ограничений на пересечение границы гражданами РФ отказала во въезде в республику 54 россиянам. Об этом сообщила в субботу Польскому агентству печати пресс-секретарь Пограничной охраны страны Анна Михальская.

По ее словам, в понедельник в Польшу из-за новых правил не смогли въехать 2 человека, во вторник — 9, в среду — 17, а в четверг — 26.

Как указала Михальская, обстановка на польско-российской границе спокойная. Пограничники не наблюдают увеличения числа желающих пересечь границу после объявления в РФ частичной мобилизации. С понедельника по пятницу в Польшу въехали 1 770 россиян, 2 342 выехали.

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