За 4 дня 54 россиянина получили отказ во въезде в Польшу - погранохрана

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша после введения 19 сентября новых ограничений на пересечение границы гражданами РФ отказала во въезде в республику 54 россиянам. Об этом сообщила в субботу Польскому агентству печати пресс-секретарь Пограничной охраны страны Анна Михальская.



По ее словам, в понедельник в Польшу из-за новых правил не смогли въехать 2 человека, во вторник — 9, в среду — 17, а в четверг — 26.



Как указала Михальская, обстановка на польско-российской границе спокойная. Пограничники не наблюдают увеличения числа желающих пересечь границу после объявления в РФ частичной мобилизации. С понедельника по пятницу в Польшу въехали 1 770 россиян, 2 342 выехали.



