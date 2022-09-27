Промежуточные результаты голосования на референдумах

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Завершается голосование на референдумах по вхождению в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. В последних трех голосование завершилось во вторник в 16:00 мск. В ДНР часть избирательных участков также уже закрылась, некоторые еще продолжают работать до 20:00 мск. Предварительные итоги приходят с участков на территории РФ, где проголосовать могли беженцы и дипкорпус.

В ЛНР референдум уже признан состоявшимся, международные наблюдатели нарушений в процессе голосования не зафиксировали. На ряде участков на территории уже начался подсчет, окончательные итоги могут стать известны к утру среды.

Результаты с участков на территории РФ

Присоединение ДНР к России по итогам обработки более 22,48% протоколов поддержали 98,35%.

Присоединение ЛНР к России по итогам обработки 21,11% протоколов поддержали 97,83%.

Вхождение Запорожской области в состав РФ по итогам обработки 60% протоколов поддержали 97,75%.

Вхождение Херсонской области в состав РФ по итогам обработки 61% протоколов поддержали 96,44%.

Явка и результаты с мест



Подсчет голосов уже начался в Херсоне и закрывшихся участках в ДНР. Остальные избирательные участки в Донецкой Народной Республике продолжат работать до 20:00 мск.

По результатам подсчета 11,62% голосов на референдуме в Херсонской области за вхождение в состав РФ высказались 87,42%.

В Запорожской области 92,04% проголосовавших на референдуме поддерживают ее вхождение в состав России после обработки 3% протоколов. Более 90% избирателей в Запорожской области проголосовали на референдуме, сообщила глава избиркома области Галина Катющенко.

Явка в ЛНР, по данным местного ЦИК, составила 92,6%. Референдум считается состоявшимся, несмотря на попытки Киева сорвать его, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

В Запорожье первые общие результаты планируют сообщить в 20:00-21:00 мск, итоговые - утром в среду.