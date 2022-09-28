Рост цен на электроэнергию может «убить экономику» Словакии — премьер

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер считает, что колоссальный рост цен на электроэнергию может привести экономику страны к угрозе коллапса. Об этом он заявил в среду интервью газете «Файнэншл таймс».

Премьер отметил, что Брюсселю следует выделить Словакии 5 млрд евро помощи из неиспользованных региональных фондов, чтобы снизить счета на энергию для бизнеса. «В противном случае [словацкие предприятия] будут закрываться и могут разрушить целую экономику», — сказал он.

Хегер добавил, что если Евросоюз не предоставит финансовую помощь Словакии, то стране придется сохранять электричество для компаний и домохозяйств, чтобы не было коллапса.