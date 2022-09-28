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В Москве выявили 4 041 случай заражения коронавирусом за сутки

12:00 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 4 041 против 2 089 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 188 991 случай заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 29 против 28 днем ранее, до 45 977. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 6 019, до 2 978 763.

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